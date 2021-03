Stiri pe aceeasi tema

- Premierul indian Narendra Modi a primit luni prima doza de vaccin impotriva COVID-19 produs chiar in India, marcand extinderea campaniei de imunizare din tara, in conditiile in care numarul infectiilor este in crestere intr-o serie de state indiene mari, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Președintele Joe Biden a postat miercuri primul sau mesaj pe contul de Twitter @POTUS, care i-a fost transferat dupa ce a depus juramântul, spunând ca ”nu este timp de pierdut când vine vorba de abordarea crizelor”.Nu este timp de pierdut atunci când vine vorba…

- Politia catalana a pus capat sambata unei petreceri rave care se desfasura cu circa 300 de participanti de 40 de ore pentru a sarbatori sosirea Anului Nou intr-un hangar in apropiere de Barcelona in plina pandemie, relateaza AFP. Foto: (c) Marti Segura Ramoneda/REUTERS "Ii vom urmari in justitie…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javar Zarif i-a cerut sambata presedintelui american Donald Trump sa nu "aspire" la un presupus plan israelian care ar urmari sa provoace un razboi prin atacarea fortelor americane desfasurate in Irak, relateaza Reuters. "Noi informatii provenind din Irak…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat luni pe Twitter ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters. Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a mentionat Veran. El a…

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de luni la miezul noptii din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, relateaza Reuters. Premierul britanic Boris Johnson a anuntat…

- Africa de Sud a identificat o noua varianta de coronavirus care provoaca valul doi de infecții, a declarat vineri ministrul Sanatații. Informatia vine la cateva zile dupa ce Marea Britanie a anuntat ca a gasit și ea o noua varianta a virusului, informeaza Hotnews, care citeaza Reuters. "Am convocat…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis un mesaj omologului sau francez, Emmanuel Macron, care a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. "Transmit cele mai bune ganduri presedintelui Emmanuel Macron. Va doresc multa sanatate si o recuperare rapida", a scris seful statului, joi, pe Twitter.…