Coronavirus: Armata blochează capitala Iordaniei Armata iordaniana a blocat joi accesul si iesirea din capitala Amman, iar cei 10 milioane de cetateni ai regatului sunt supusi restrictiilor de circulatie, in incercarea de a limita raspandirea coronavirusului, relateaza Reuters.



Militarii au instalat puncte de control la principalele intrari in Amman, oras cu trei milioane de locuitori. Este permis doar accesul vehiculelor care transporta marfuri esentiale si persoane autorizate din alte provincii, au relatat martori oculari.



Generalul de brigada Mukhles al Mufleh a declarat presei de stat ca masurile au fost luate pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

