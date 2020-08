Stiri pe aceeasi tema

- Argentina si Mexic vor produce si distribui in tarile Americii Latine, cu exceptia Braziliei, viitorul vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat in comun de laboratorul AstraZeneca si Universitatea Oxford, a anuntat presedintele argentinian Alberto Fernandez, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Laboratorul…

- Brazilia, a doua tara in clasamentul celor mai afectate state din lume de pandemia de coronavirus dupa Statele Unite, a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar de 69.074 de cazuri noi si 1.595 de decese asociate maladiei COVID-19, cifre care reprezinta noi recorduri zilnice, informeaza Ministerul…

- Universitatea din Oxford, in Marea Britanie, a anuntat ca vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de echipa de experti ai universitatii pare sa fie sigur... The post Solutia salvatoare vine din Marea Britanie? Universitatea din Oxford anunța ca vaccinul anti-coronavirus dezvoltat pare sa fie sigur si eficient…

- Vaccinul experimental impotriva COVID-19 produs de compania AstraZeneca este sigur si produce un raspuns imunitar, conform rezultatelor primelor stadii ale testelor clinice pe voluntari sanatosi, sustin datele oferite publicitatii luni, potrivit Reuters. Vaccinul, denumit AZD1222 si dezvoltat de AstraZeneca…

- Compania germana Biontech, specializata in produse biofarmaceutice, si gigantul farmaceutic american Pfizer au anuntat miercuri ca testele realizate in Statele Unite cu vaccinul lor experimental dezvoltat impotriva noului coronavirus au furnizat rezultate incurajatoare, informeaza DPA. Potrivit unei…

- Primele teste clinice pe pacienți umani ale potențialului vaccin anti-COVID-19, dezvoltat de Universitatea Oxford si produs de compania farmaceutica AstraZeneca, au inceput in Brazilia, potrivit anunțului reprezentantilor sponsorului Lemann Foundation.

- Universitatea Oxford a inceput weekendul trecut in Brazilia primele teste pe pacienti umani cu vaccinul pe care il dezvolta impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- In contextul in care in anumite tari, inclusiv in Franta, exista un optimism prudent si are loc o iesire din izolare, directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a profitat de o conferinta virtuala organizata de emiratul Dubai pentru a lansa un nou avertisment. "In trei luni s-a semnalat…