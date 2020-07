Stiri pe aceeasi tema

- Starea de carantina din cauza COVID-19 se prelungește in și in jurul capitalei Argentinei, Buenos Aires, pana pe data de 16 august, relateaza Agerpres.Anunțul afost facut vineri de președintele țarii, Alberto Fernandez. Masura, care a fostcea mai stricta in capitala, ar fi trebuit sa expire duminica.Argentina…

- Argentina va prelungi starea de carantina impusa din cauza coronavirusului in si in jurul capitalei Buenos Aires pana la 16 august, a anuntat vineri presedintele tarii, Alberto Fernandez, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.Masura, care a fost cea mai stricta in capitala, urma sa expire duminica.…

- Președintele Klaus Iohannis face primele declarații dupa ședința de la Palatul Cotroceni, in care s-au discutat masurile necesare pentru perioada urmatoare in contextul epidemiei de coronavirus. Klaus Iohannis a anunțat prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile. „Am analizat situația epidemloilogica…

- Starea de urgenta din cauza coronavirusului se prelungeste in Bulgaria pana la jumatatea lui iulie, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Kiril Ananiev, citat de Reuters. Guvernul de la Sofia a inceput luna aceasta relaxarea restrictiilor impuse pentru combaterea epidemiei de COVID-19,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca cei care contesta starea de alerta trebuie sa-si revizuiasca atitudinea si pozitia, in conditiile in care masurile de relaxare duc la o crestere a numarului de cazuri de infectare cu COVID-19. "Masurile de relaxare tot timpul vor aduce o crestere a numarului…

- Autoritatile din Kazahstan au decis sa mentina masurile de izolare si de inchidere indreptate impotriva raspandirii noului coronavirus si dupa incheierea starii de urgenta, iar economia va fi repornita treptat, transmite luni Reuters potrivit Agerpres. Marile magazine, birourile, pietele in aer liber,…

- Rusia a inregistrat vineri pentru a sasea zi consecutiv peste 10.000 de noi infectii cu coronavirus. Mai mult de jumatate sunt in capitala Moscova, unde masurile de izolare au fost prelungite pana pe 31 mai, relateaza AFP. In tara sunt in prezent confirmate 187.859 de cazuri, dintre care 10.699 identificate…

- "Sper sa nu fie un val estival, (...) dar transmisibilitatea lui depinde de noi. Cel mai probabil, al doilea val va fi in iarna, nu va mai fi de aceași intensitate, va fi un val mai redus”, a spus Rafila, la „Marius Tuca Show”. Președintele SRM a mai spus ca cel mai probabil „vom avea o vara…