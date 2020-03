Coronavirus: Argentina prelungeşte cu două săptămâni carantina obligatorie Argentina a anuntat luni ca prelungeste cu 14 zile carantina obligatorie pentru a stavili propagarea noului tip de coronavirus, care in aceasta tara a contaminat 820 de persoane si a ucis 20, de la inceputul lui martie, informeaza AFP. "Decizia pe care am luat-o este de a prelungi carantina pana in ziua Pastelui, la recomandarea expertilor, pentru a continua sa controlam transmiterea" COVID-19, a declarat presedintele argentinian Alberto Fernandez. Argentina se afla deja de zece zile in carantina, masura respectata de 90% din populatie, potrivit lui Fernandez. Presedintele argentinian a apreciat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

