- Argentina a depasit sambata pragul de 70.000 de decese provocate de noul coronavirus de la inceperea pandemiei, in timp ce media zilnica a contagierilor se mentine la 20.000 de cazuri, potrivit autoritatilor citate duminica AFP. Potrivit raportului Ministerului Sanatatii, 400 de persoane au decedat…

- Elvetia, tara cu aproximativ 8,6 milioane de locuitori, a depasit miercuri pragul de 10.000 de decese asociate COVID-19 de la inceputul epidemiei, potrivit guvernului, ai carui experti considera situatia actuala mai degraba incurajatoare, relateaza AFP. Ultimul bilant zilnic publicat de Oficiul Federal…

- Franta a depasit, aseara, pragul de o suta de mii de decese asociate COVID, de la declansarea epidemiei. In tara sunt raportate zilnic 30-40.000 de noi contaminari. Sunt peste 30.000 de pacienti COVID in spitale, din care aproape 6.000 in stare grava la reanimare. Tot aseara, s-a anuntat si ca 12 milioane…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca pana astazi, 10 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.002.865 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, pana acum 902.239 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- Brazilia a depasit pragul de 4.000 de decese zilnice legate de COVID-19, la putin peste doua saptamani dupa ce s-au inregistrat pentru prima oara peste 3.000 de noi decese zilnice legate de COVID-19, informeaza dpa și Agerpres. Datele furnizate marti de Ministerul brazilian al Sanatatii arata ca 4.195…

- India a depasit luni, în plin val doi de COVID-19, 12 milioane de cazuri dupa ce a înregistrat în ultimele 24 de ore peste 68.000 noi contagieri, cea mai mare crestere raportata din octombrie anul trecut, relateaza EFE. Cu aceste noi cazuri India se mentine pe locul trei în…

- Mexic, a treia cea mai indoliata de COVID-19 tara din lume, dupa Statele Unite si Brazilia, a depasit joi pragul de 200.000 de decese asociate acestei maladii, transmite France Presse. 'Este vorba despre 200.211 persoane care, din nefericire, au decedat din cauza complicatiilor maladiei' COVID-19, a…

- Social A fost depașit pragul de 10.000 de cazuri de COVID -19 in Teleorman martie 3, 2021 14:42 Județul Teleorman a depașit pragul de 10.000 de cazuri de COVID-19, astfel ca de la debutul epidemiei și pana miercuri, 3 martie, au fost confirmate 10.004 cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2, 47…