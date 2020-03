Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a declarat ca primele echipamente de protecție achizționate din Serbia ajung marți in Romania, iar acestea vor fi distribuite in funcție...

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca un sfert de milion de combinezoare ar putea veni din Serbia intr-o zi sau doua, iar restul cantitatii va ajunge in tara noastra in doua sau trei saptamani. El a mai afirmat ca autoritatile doresc sa dubleze sau sa tripleze numarul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca marți sau miercuri ar putea sosi in Romania prima parte a comenzii de combinezoane necesare personalului medical care se ocupa de cazurile de infecție cu coronavirus, anunța MEDIAFAX.„Aproape un sfert din numarul…

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat și Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, au anuntat mai... The post Coronavirus in Romania, restrictii anuntate de autoritati. Se interzice orice eveniment cu peste 1.000 de persoane appeared first on Renasterea…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anuntat, luni, la Marius Tuca Show, ca tanarul din Gorj, primul pacient roman diagnosticat cu infecție cu coronavirus, va fi externat in urmatoarele doua zile, anunța MEDIAFAX.„Inca este la spital sa treaca cele 14 zile.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat si ministrul Sanatatii, Victor Costache au confirmat, in aceasta seara, primul caz de infectie cu noul coronavirus la o persoana din Romania. Este vorba despre un barbat din judetul Gorj, care a intrat in contact cu italianul in varsta de…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a facut un nou apel la informare corecta, spunand: "Sa nu devina fiecare caz o poveste de panica pana ies rezultatele". El a dat exemplul unui asa-zis ordin de ministru elaborat astfel incat sa para real si distribuit pe retele de socializare,…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat luni seara, dupa Comitetul de urgența care a avut loc la sediul ministerului Afacerilor Interne, ca in Romania nu exista, in acest moment, niciun caz confirmat de coronavirus, noteaza stiri.tvr.ro. Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed…