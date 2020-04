Coronavirus: Arabia Saudită prelungeşte interdicţia de deplasare totală pe teritoriul ţării Arabia Saudita a anuntat luni prelungirea unei interdictii de deplasare totale de 24 de ore, deja in vigoare in unele orase, in alte cateva parti ale teritoriului, inclusiv capitala Riad, pentru a limita pandemia de COVID-19 in cea mai afectata tara araba din Golf, relateaza marti France Presse. Regatul, care a anuntat oficial peste 2.600 de cazuri de infectie dintre care 38 de decese din cauza bolii, a impus o interdictie de 24 de ore la 2 aprilie in cele mai sfinte doua orase ale islamului, Mecca si Medina. "O interdictie de deplasare de 24 de ore este in vigoare in orasele Riad, Tabuk, Dammam,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

