Riad, 26 mar /Agerpres/ - Regele Salman bin Abdulaziz al Arabiei Saudite a indemnat joi tarile membre din G20 la "un raspuns eficient si coordonat", pentru a face fata pandemiei cu noul tip de coronavirus, in timpul unui summit online de urgenta al celor mai mari puteri economice mondiale, informeaza AFP. "Trebuie sa restabilim increderea in economia mondiala", a spus regele Salman, aflat la conducerea G20 in acest an, in timpul discursului sau de deschidere. "In pofida importantei raspunsurilor individuale ale fiecarei tari, este de datoria noastra sa intarim cooperarea si coordonarea in toate…