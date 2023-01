Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorarile exprimate de oficialii din domeniul sanatații la nivel global determina China sa declare prematur ca a invins pandemia de coronavirus. Guvernul chinez a anunțat miercuri „victoria” impotriva virusului, relateaza Reuters. Eliminarea restricțiilor impotriva Covid de luna trecuta a declanșat…

- Uniunea Europeana a oferit vaccinuri anti-COVID-19 gratuite Chinei pentru a ajuta la limitarea epidemiei de coronavirus, a relatat marți Financial Times, citat de boursorama.com . Masura face parte din eforturile comisarului european pentru sanatate, Stella Kyriakides, de a coordona un raspuns la nivel…

- In jur de 9.000 de persoane mor in China zilnic din cauza COVID-19, estimeaza Airfinity, o companie britanica de date specializata pe subiecte legate de sanatate, potrivit Reuters, citeaza hotnews.ro.

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de Covid-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- Spitalele din China par ca incep sa devina tot mai puțin incapatoare in condițiile unor ingrijorari și temeri cu privire la noul val Covid care lovește aceasta țara dupa ridicarea restricțiilor, relateaza CNN.

- Peste 40% dintre cazurile noi de Covid inregistrate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, arata raportul INSP pentru perioada 7-13 noiembrie. In intervalul menționat, 48,6% din cazuri au fost inregistrate in București, Cluj, Timiș, Sibiu și Prahova. „41.8% din cazurile confirmate -…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 352 de cazuri noi de COVID-19, cu 87 mai putine fata de ziua precedenta. Au fost raportate sapte decese, scrie news.ro. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 352 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…