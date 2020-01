Coronavirus: Aproape 200 de canadieni au cerut asistenţă consulară Aproape 200 de canadieni care se afla in regiunea din China afectata de noul coronavirus au solicitat asistenta consulara pentru a fi repatriati, a anuntat joi guvernul canadian, in timp ce a fost confirmat al treilea caz de infectare cu coronavirus in Canada, relateaza AFP.



Potrivit cotidianului de limba engleza Globe and Mail, membri ai familiilor de diplomati considerati ca ''vulnerabili'' la infectie urmeaza sa fie repatriati in Canada, insa Ministrul Afacerilor Externe canadian nu a putut confirma aceasta informatie.



