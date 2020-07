Stiri pe aceeasi tema

- Florida a devenit duminica al doilea stat american cel mai afectat de pandemia covid-19 - dupa California si inaintea statului New York, primul epicentru al epidemiei, in primavara, potrivit unor calcule Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Franța vrea sa combata separatismul: 'Vrem sa…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat vineri pentru a doua zi consecutiv peste 70.000 de cazuri de coronavirus si 1.000 de decese, conform bilantului difuzat la ora locala 20:30 de Universitatea Johns Hopkins, relateaza Agerpres.In 24 de ore, au fost inregistrate aproape 73.800 de noi cazuri de…

- Epidemiile din Texas, California, Florida si Arizona au contribuit la atingerea unor noi recorduri in Statele Unite, iar cresterea numarului de cazuri a atins niveluri care nu mai fusesera consemnate din luna aprilie. In iunie, numarul infectiilor de coronavirus din Florida a urcat cu 168%, respectiv…

- Statele Unite au atins luni cifrele de 2.586.844 de cazuri confirmate cu COVID-19 si de 126.123 de decese, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE, scrie agerpres.ro. Luni, la ora locala 20:00 (00:00 GMT - marti), au fost raportate 42.426 de noi contagieri…

- Statele Unite au inregistrat pana vineri peste 120.000 de morți din cauza Covid-19, mai precis 120.688. Numarul cazurilor de infecție cu coronavirus a depașit 8,5 milioane la nivel global. Conform site-ului worlometers.info, Statele Unite au raportat pana vineri un numar de 2.263.749 de cazuri de infecție…

- Statele Unite au atins joi numarul de 2.187.876 de cazuri confirmate de COVID-19 si 118.334 de decese asociate acestei maladii, potrivit unui bilant publicat de Universitatea Johns Hopkins si citat de EFE.Bilantul de la ora locala 20:00 (vineri, ora 00:00 GMT) raporteaza 28.430 noi contagieri…

- Statele Unite au inregistrat din nou miercuri peste 2.000 de decese suplimentare din cauza COVID-19 in 24 de ore, ridicand bilantul total la 73.095 de morti de la inceputul pandemiei, potrivit datelor prezentate de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP, preluata de Agerpres . Cele 2.073 de decese…

- Statele Unite au inregistrat 1.883 de decese provocate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, bilant in usoara scadere comparativ cu zilele anterioare, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza sambata AFP. Bilantul total al deceselor provocate in SUA de epidemia noului coronavirus…