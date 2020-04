Coronavirus. Aproape 1.400 de euro, bonus pentru personalul medical din Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- Un bonus de 500.000 de forinti (1.380 euro) a anuntat, vineri, premierul ungar Viktor Orban, pentru cadrele medicale din Ungaria, in interventia sa saptamanala la postul Radio Kossuth, transmite MTI, preluata de agerpress.ro. Orban a adaugat ca este obligatoriu pentru intregul personal medical sa fie…

- Membrii personalului medical din Ungaria vor primi cate un bonus de 500.000 de forinti (1.380 euro) in acest an, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interventia sa saptamanala la postul Radio Kossuth, transmite MTI. Seful executivului de la Budapesta a mentionat ca o decizie…

- Membrii personalului medical din Ungaria vor primi cate un bonus de 500.000 de forinti (1.380 euro) in acest an, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interventia sa saptamanala la postul Radio Kossuth, transmite MTI.

- Intr-o videoconferința de urgența pe tema focarului epidemic de la Suceava, președintele Klaus Iohannis a cerut executivului sa gaseasca fonduri europene pentru a plati un bonus lunar medicilor și personalului medical care lucreaza cu pacienți COVID-19.

- Locuitorii Ungariei vor putea iesi din case doar pentru a merge la lucru sau pentru necesitati esentiale. Intre orele 09:00-12:00, in magazinele alimentare si farmacii va fi permis accesul doar pentru persoanele de peste 65 de ani. Ungaria a inregistrat 300 de cazuri de infecții și 10 decese.…

- Numarul real al persoanelor infectate cu noul coronavirus in Ungaria ar putea fi de pana la 10 sau 15 ori mai mare decat cel al cazurilor confirmate, a declarat joi seful biroului premierului ungar Viktor Orban, Gergely Gulyas, care a subliniat ca aproximativ 80% dintre persoanele infectate pot sa…

- ”Sunt efecte negative in economie din ce in ce mai clare. Trebuie sa le luam foarte serios in considerare. Sunt domenii de activitate care au fost aproape paralizate: transportul rutier de persoane, in special transportul internațional de persoane, toata industria HORECA - hoteluri, restaurante,…

- Ungaria a anuntat sambata anularea manifestarilor pentru sarbatoarea nationala din 15 martie la Budapesta din "motive de securitate", din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza MTI si AFP, anunța AGERPRES.Aceste manifestari, care includ de obicei un discurs al premierului Viktor Orban,…