Coronavirus: Apel al primarilor din şapte oraşe europene către guverne şi UE Primarii din sapte orase europene, aproape toate capitale, au facut apel marti la guvernele lor si la institutiile europene sa isi mobilizeze "de urgenta" mijloacele de productie si de distributie "pentru a salva vieti" in contextul pandemiei de coronavirus. Apelul este semnat de primarii din sase capitale de tari europene - Paris, Londra, Bruxelles, Lisabona, Varsovia si Budapesta - si din Florenta, capitala regiunii Toscana din Italia, a precizat pentru AFP primaria Parisului. "Facem apel solemn la guvernele noastre si la institutiile europene sa depuna toate eforturile, fara intarziere, pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul Wembley din Londra a fost iluminat vineri seara in culorile steagului Italiei, ca un gest de solidaritate din partea naționalei de fotbal a Angliei. Italia a anunțat vineri seara o cifra șocanta: 969 de noi decese. Potrivit cotidianului La Repubblica, 50 de decese sunt aferente zilei precedente.…

- RESITA – O emotionanta scrisoare, primita de la o resiteanca stabilita de multi ani in Italia, ne-a provocat sa le readucem aminte concetatenilor ca e momentul nu sa intram in panica, ci sa incepem sa reinvatam lectia solidaritatii! Dincolo de faptul ca primii care sunt pusi la zid, injurati si ironizati…

- Compania anuntase vineri reducerea cu pana la 50% a numarului de pasageri pe care ii poate prelua, din cauza scaderii semnificative a rezervarilor, pusa pe seama epidemiei de COVID-19. Sunt afectate in special legaturile cu Europa, Asia si Orientul Mijlociu, dar Lufthansa intentioneaza sa asigure accesibilitatea…

- Infecția cu Coronavirus a ajuns in 111 țari, cele mai afectate fiind China, Coreea de Sud, Iran și Italia, statul european in care epidemia s-a raspandit cel mai mult. Multe gradinițe și școli sunt inchise, o serie de companii aeriene au anulat zboruri...

- In alerta din cauza epidemiei de Coronavirus care a inspaimantat Italia, delegația Romaniei de kaiac-canoe a intrerupt pregatirile din Peninsula și a revenit aseara in Romania. Sportivii au aterizat marți seara pe aeroportul „Henri Coanda”, urmand ca in perioada urmatoare sa intre in carantina. ...

- Cinci oameni au murit deja in nordul Italiei din cauza bolii si peste 150 de cazuri au fost confirmate incepand de vineri. Italia a devenit astfel cea mai afectata tara din afara Asiei.„Avem o colaborare excelenta cu Italia in mecanismul de protectie civila si am incredere ca italia are oameni profesionisti…

- Municipiul reședința de județ va utiliza experiența de dezvoltare a altor orașe europene, acumulata in cadrul unui proiect internațional finanțat din fonduri europene, pentru amenajarea Parcului Șipote, dar și pentru diversificarea activitaților din zona de agrement Tatarași.Prezent la Budapesta, ...

- Bucurestiul s-a pozitionat in penultimul loc in topul a 14 orase europene privind mobilitatea durabila, arata datele Greenpeace Romania, publicate marti, in cadrul raportului ''Mobilitate durabila in Bucuresti. O evaluare bazata pe indicatori''. "Locul codas ocupat de Bucuresti este rezultatul mai multor…