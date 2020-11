Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie a presedintelui ales, Joe Biden, a cerut directoarei Serviciilor Generale ale Administratiei americane (GSA), Emily Murphy, sa aprobe o tranzitie oficiala, in pofida refuzului presedintelui in exercitiu Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale de la 3…

- Donald Trump va participa luni în Florida la primul miting electoral dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus saptamâna trecuta, a anunțat vineri echipa sa de campanie, relateaza AFP. Sâmbata ar urma sa țina primul sau eveniment public la Casa Alba. Mitingul, care va avea loc…

- Dr. Sean Conley a declarat ca președintele a raspuns „extrem de bine" la medicamente, iar starea sa de sanatate „a ramas stabila". Ulterior, Donald Trump a afirmat ca vineri va efectua probabil un nou test Covid, iar in acest weekend spera sa organizeze un miting. In ciuda faptului ca s-a…

- Principalul expert in boli infectioase din SUA, doctorul Anthony Fauci, ale carui recomandari privind sanatatea publica s-au ciocnit cu minimalizarea pandemiei de catre presedintele Donald Trump, a declarat ca aparitia recenta de infectari la Casa Alba putea fi prevenita. "E o realitate, chiar acolo.…

- Donald Trump este bine și va ramine izolat la Casa Alba pentru moment, a declarat medicul președintelui american. Președintele SUA Donald Trump a anunțat ca este infectat cu coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a comunicat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. {{469830}}Medicul…

- Principalul expert australian privind pandemia de coronavirus, doctorul Norman Swan (cel care ocupa o funcție echivalenta cu a americanului Anthony Fauci), a estimat care este probabilitatea ca președintele SUA sa moara, dupa ce s-a infectat cu COVID-19, noteaza The Guardian, citat de Hotnews.ro.In…

- Candidatul democrat in alegerile prezidentiale americane Joe Biden il devanseaza pe presedintele republican Donald Trump cu 9 puncte procentuale, in randul alegatorilor probabili, potrivit unui sondaj realizat de Reuters/Ipsos, care arata ca mesajul ”lege si ordine” al presedintelui nu ajunge la votatii…

- Ingrijorarile legate de coronavirus au scazut, iar rata de aprobare a presedintelui Donald Trump a crescut in sase state indecise, in ultimele doua saptamani, potrivit unui nou sondaj realizat de CNBC/Change Research.