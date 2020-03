Coronavirus - Animalele de la grădina zoologică din Tokyo pot fi admirate online Dupa inchiderea portilor sale publicului, animalele de la cea mai populara gradina zoologica din Japonia pot fi urmarite online sau pe retelele de socializare, unde admiratorii posteaza zilnic fotografii si clipuri care au devenit virale, relateaza EFE. La gradina zoologica Ueno, cea mai veche din tara, inchisa la 29 februarie pentru a evita sa devina un focar de contagiere cu noul coronavirus si care va ramane inchisa pana cel putin pe 31 martie, ocupantii sai pot fi urmariti online. "Ma bucura sa-l va pe Lee Lee, cu aceeasi energie", "E la fel de dragut ca intotdeauna!" sunt cateva dintre comentariile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

