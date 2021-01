Stiri pe aceeasi tema

- Programul masiv de testare vine dupa ce ratele de deces COVID-19 au continuat sa creasca in Marea Britanie si spitalele au raportat un numar alarmant de pacienti care au nevoie de terapie intensiva.

- Peste 200 de cetateni romani sunt blocati la granita dintre Franta si Marea Britanie, in localitatea Dover. Acestia se deplasau spre tara, din mai multe localitati din Marea Britanie si urmau sa tranziteze Franta, in drumul lor spre Romania. In cursul serii de 20 decembrie, dupa trecerea vamii engleze,…

- Raspandirea rapida a unei noi variante de coronavirus a fost motivul introduicerii unor reguli stricte de nivelul patru pentru milioane de oameni, de Craciun, in Anglia, Scotia si Tara Galilor.

- Aproximativ 60-70% din populatie trebuie sa fie imunizata impotriva noului coronavirus pentru a reduce infectiile, spune directoarea Departamentului de vaccinuri din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații, Katherine O’Brian. Bilanțul oficial al persoanelor infectate cu Sars-Cov-2 in lume a trecut…

- Autoritatile britanice au decis marti sa relaxeze pentru cateva zile in preajma Craciunului restrictiile impotriva epidemiei de COVID-19, pentru a permite reuniunile de familie, transmite AFP. Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel mult cinci zile,…

- Studiul realizat de Biroul pentru Statistici Naționale (ONS) din Marea Britanie a luat in calcul ratele de infectare in randul profesorilor și al altor angajați din sectoare-cheie, cum ar fi cadrele medicale sau alți profesioniști care trebuie sa lucreze in afara domiciliului cel puțin o zi pe saptamana.…

- Orasul Liverpool va beneficia de un program de testare in masa si rapida a rezidentilor pentru noul coronavirus, care, daca va avea succes, ar putea fi extins si in alte regiuni pentru a contribui la iesirea din lockdown, marcand astfel o premiera in Anglia, a anuntat marti guvernul britanic, citat…

