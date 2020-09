Stiri pe aceeasi tema

- Masura interzicerii grupurilor mai mari de sase persoane, in spatiile publice vizeaza atat locurile inchise cat si cele deschise, a anuntat guvernul britanic, potrivit sursei citate mai sus. Masurile urmeaza sa intre in vigoare la data de 14 septembrie 2020 si vor fi valabile doar pe teritoriul Angliei,…

- Consulul Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii, satmareanul Valentin Macec, cere sprijin pentru fiul sau, depistat cu coronavirus. Tanarul este internat la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara. „Dorim sprijin in gasirea unui donator de plasma cu grupa 01 negativ, vindecat de Covid-19.…

- Sute de persoane au protestat duminica la Londra fata de purtarea obligatorie a mastilor, care urmeaza a fi instituita incepand de vineri in toate magazinele din Anglia. Mastile au devenit obligatorii in mai multe tari din toata lumea, inclusiv in SUA la saptamani bune de la debutul pandemiei, in contextul…

- Regatul Unit a anuntat sambata ca intrerupe publicarea zilnica a numarului de decese dupa infectarea cu coronavirus, din cauza suspiciunilor ca bilanturile anterioare ar putea fi exagerate, informeaza Reuters.Guvernul de la Londra a ordonat revizuirea modului de calcul al datelor, dupa ce…

- Focar la o ferma de muncitori romani din Marea Britanie. MAE anunța ca 30 de romani sunt infectați cu coronavirus. In continuarea informațiilor referitoare la testarea pozitiva pentru infecția cu COVID-19 a unor cetațeni romani care iși desfașoara activitatea in cadrul unei ferme din Herefordshire,…

- Achizitionarea unor noi echipamentr Huawei urmeaza sa fie interzisa de la 31 decembrie 2020, iar echipamentele existente urmeaza sa fie retrase pana in 2027. ”Cel mai bun mijloc de a ne securiza reteaua este ca operatorii sa inceteze sa foloseasca echipamente Huawei in construirea viitoarei retele 5G…

- Regatul Unit a informat vineri ca nu va participa la programul Uniunii Europene, pe care a parasit-o la sfarsitul lui ianuarie, in vederea aprovizionarii cu vaccinuri potential eficiente impotriva noului coronavirus, scrie AFP. Comisia Europeana "a confirmat ca nu este posibil pentru Regatul Unit sa…