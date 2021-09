MET GALA 2021. Emma Răducanu, spectaculoasă pe covorul roșu (FOTO)

Proaspăta campioană de la US Open Emma Răducanu și alte vedete internaționale au fost prezente noaptea trecută la Met Gala, unul dintre cele mai importante evenimente mondene din lume, desfășurat la Metropolitan Museum of Art, din New York. Jucătoarea de tenis a… [citeste mai departe]