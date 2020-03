Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sambata concetatenilor sai sa manifeste rabdare fata de masurile restrictive impuse pentru a opri raspandirea coronavirusului, ea afirmand ca obiectivul actual este dublarea numarului cazurilor de infectare la un interval de zece zile. In prezent, dublarea…

- Hartia igienica nu se mai gaseștepe rafturi in Statele Unite, Germania sau Australia, iar un site acreat un calculator care determina nevoia fiecaruia legata deacest produs. Criza de hartie igienica s-a produs din cauzapandemiei de coronavirus care i-a determinat pe oameni sa dea buznain magazine și…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis miercuri seara, într-un discurs televizat, ca este necesara respectarea masurilor impuse de autoritati, argumentând ca Germania se confrunta cu cea mai mare provocare de dupa al II-lea Razboi Mondial. Merkel i-a rugat pe cetatenii germani sa…

- Criza politica in Germania se amplifica. Cancelarul german, Angela Merkel, este nevoita sa-și caute un nou succesor. Protejata ei, Annegret Kramp-Karrenbauer, a anunțat ca nu va candida pentru funcția de șef al guvernului la viitoarele alegeri federale din 2021.

- Cancelarul german, Angela Merkel, se va deplasa sambata, 11 ianuarie, in Rusia, unde va discuta criza din Orientul Mijlociu cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni serviciul de presa al liderului de la Moscova, citat de Reuters, scrie agerpres.ro.SURSE Incep raiduri liberale in…

