Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel a mers vineri seara la un magazin in centrul Berlinului si a cumparat hartie igienica, precum si trei sticle de vin, a informat presa germana sambata, potrivit Agerpres .Magazinele din capitala germana au ramas ocazional fara anumite marfuri, intre care hartie igienica, considerata a…

- Magazinele din Berlin au ramas ocazional fara anumite marfuri, intre care hartie igienica, considerata a fi o problema speciala de aprovizionare in aceasta perioada marcata de criza provocata de noul coronavirus. Citeste si: CORONAVIRUS. Belgia INCHIDE frontierele. Care sunt exceptiile Angajatii…

- Cancelarul german Angela Merkel a mers vineri seara la un magazin in centrul Berlinului si a cumparat hartie igienica, precum si trei sticle de vin, a informat presa germana sambata, potrivit dpa. Magazinele din capitala germana au ramas ocazional fara anumite marfuri, intre care hartie…

- Pentru a preveni raspandirea pandemiei de coronavirus și pentru a-și proteja angajații și clienții, unele lanțuri comerciale iau anumite masuri și recomanda clienților sa evite cumparaturile in orele de varf. Kaufland Romania a inceput instalarea geamurilor de protectie din plexiglas la casele de marcat…

- Intr-o scrisoare postata pe site-ul companiei, CEO-ul Apple a spus ca „cel mai eficient mod de a reduce riscul de transmitere a virusului este reducerea densitatii si maximizarea distantarii sociale", anunta Bloomberg. Apple are 460 de magazine in toata lumea exceptandu-le pe cele din China,…

- Elon Musk este urmarit de aproape 32 de milioane de utilizatori Twitter. Seful Tesla și SpaceX a incarcat o poza in care se amuza pe seama celor care cumpara excesiv hartie igienica. Langa poza, Musk a adaugat mesajul: "Panica coronavirus este o prostie". In poza se poate observa o rola de…

- Un ziar australian a publicat pagini in plus ca o solutie la criza de hartie igienica provocata de spaima de noul coronavirus. Publicatia NT News este cunoscuta pentru umorul cu care abordeaza actualitatea presanta.Ziarul NT News a lansat o editie speciala cu pagini in plus pe fondul crizei…

- Dupa ce au aparut imagini cu rafturile supermarketurilor complet golite de hartia igienica, pe site-urile de comert online din Australia au fost scoase la vanzare pachete de hartie igienica cu 100.000 de dolari australieni, adica aproape 60.000 de euro, relateaza Metro. Un utilizator din Sydney si-a…