- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va rata obiectivul sau de a vaccina cel putin 40% din populatia fiecarei tari pana la sfarsitul acestui an, in special din cauza intarzierilor grave inregistrate de campaniile de vaccinare din Africa, informeaza marti DPA. Din cele 194 de tari membre in OMS, aproximativ…

- Companiile aeriene vor fi amendate cu 3.500 de dolari pentru fiecare pasager adus in Ghana care nu este vaccinat impotriva COVID-19 sau care este testat pozitiv la sosire. Regula intra in vigoare marți pe Aeroportul Internațional Kotoka din capitala țarii, Accra, a anunțat compania Ghana Airports relateaza CNN,…

- Vaccinurile au fost monopolizate de țarile bogate, iar africanii nu s-au putut imuniza, ceea ce a favorizat apariția unor variante ale virusului SARS-CoV-2, susține expertul in sanatate publica, Razvan Cherecheș. Potrivit statisticilor, Africa are o rata de vaccinare foarte mica. „Noua…

- Toate companiile aeriene inregistrate in Republica Moldova au fost scoase de pe lista companiilor aeriene interzise in UE, a anunțat, joi, Comisia Europeana. Decizia a fost luata ca urmare a imbunatatirii sigurantei aeriene in aceasta tara.

- Concluziile unui studiu britanic publicat joi in revista „The Lancet” ofera o explicatie importanta asupra cauzei ce face ca varianta Delta sa provoace in continuare un numar mare de cazuri de COVID-19, chiar si in tarile cu rate ridicate ale vaccinarii, și ofera un argument in plus pentru necesitatea…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Europa de Est va depasi in curand pragul de 20 de milioane, potrivit unui bilant publicat duminica de agentia de presa Reuters, in contextul in care aceasta regiune se confrunta cu cea mai grava situatie epidemiologica de la inceputul pandemiei de COVID-19, iar campaniile…

- Lumea poate vedea sfarșitul urgenței covid-19, dar cateva sarcini descurajante ne stau in fața. Toate pandemiile se termina in cele din urma. Covid-19 a inceput sa fie si ea pe aceasta cale, dar virusul nu va fi eradicat. In schimb, va deveni treptat endemic. In aceasta stare, circuland și mutand…