- Statele Unite au atins 8.399.689 de cazuri confirmate de coronavirus. Numarul deceselor a ajuns la 222.965, cel mai afectat stat fiind New York-ul.California a inregistrat cele mai multe infectari cu SARS-CoV02, 889.464.Statele Unite au atins 8.399.689 de cazuri confirmate de coronavirus,…

- Noi restricții sunt așteptate in Italia, din cauza numarului mare de infecții cu SARS-CoV-2. Printre ipoteze se numara interdicția ieșirii din case dupa ora 22.00, dar fara a se ajunge la un lockdown...

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, și ministrul Sanatații, Nelu Tataru, fac declarații in contextul creșterii numarului de infectari zilnice, la ora 21:10. Principalele declarații – știre in actualizare Citește LIVE VIDEO: Raed Arafat și Nelu Tataru, declarații in contextul creșterii numarului…

- Politistii, in colaborare cu Politia Locala Galati si Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati, vor efectua verificari, pe intreg teritoriul judetului, pe fondul nerespectarii masurilor sanitare si de distantare fizica dispuse pe perioada starii de alerta.

- Ministrul ceh al sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat luni ca si-a inaintat demisia in urma criticilor privind modul in care a gestionat epidemia de COVID-19, pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite Reuters. Intr-un mesaj pe Twitter, premierul Andrej Babis i-a…

- Munca de acasa ramane foarte recomandata in aceasta perioada, a declarat vineri ministrul francez al muncii si insertiei sociale Elisabeth Borne, in conditiile in care actualul guvern al Frantei lupta pentru a stavili ceea ce pare a fi al doilea val al epidemiei de COVID-19, informeaza Reuters. Munca…

- Austria inaspreste incepand de luni regulile de purtare a mastilor si de distantare sociala la evenimente publice si in restaurante, ca raspuns fata de accelerarea raspandirii noului coronavirus in tara, a anuntat vineri cancelarul Sebastian Kurz, transmite Reuters. De luni, mastile vor fi obligatorii…

- Grecia amana cu o saptamana inceperea anului scolar, care va avea loc la 14 septembrie, din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, a anuntat marti guvernul de la Atena, transmit Reuters si ANA.