- „Avem trei saptamani suplimentare de vacanta. Ce sa facem cu tot timpul asta liber? Vrem sa il folosim. Sa stam in case? Nu prea cred”, a precizat o studenta, pentru postul France24, citat de Mediafax. In lipsa masurilor de izolare, peste 500.000 de oameni ar putea muri din cauza coronavirus…

- Un al treilea caz de coronavirus a fost confirmat oficial in Neamt. Este vorba de o femeie angajata intr-o institutie publica din Piatra Neamt, directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care s-a intors recent dintr-o vizita la Paris, Franta, si care a fost in contact direct cu o…

- Ministrul francez al Culturii Franck Riester a fost infectat cu noul coronavirus, a anuntat luni cabinetul sau, subliniind ca acesta este „in stare buna” si se afla la domiciliul sau din Paris, relateaza AFP, transmite digi24.ro.

- Aceasta repatriere se va face cu acordul autoritatilor chineze si sub supravegherea unei echipe medicale. Dupa sosirea in Franta, persoanele repatriate vor ramane in carantina, intr-un loc inca neprecizat, timp ce 14 zile, perioada de incubatie a virusului.Ministrul francez al sanatatii a estimat ca…

- Doua cazuri de îmbolnavire cu coronavirus au fost confirmate în Franta, unul la Paris si un altul la Bordeaux. Ministrul francez al Sanatatii Agnès Buzyn a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a întrors…

