- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbata ca va amâna un summit al Grupului Celor Sapte (G7), pe care spera sa îl organizeze luna viitoare, pâna în septembrie sau mai târziu si doreste sa extinda lista de invitati pentru a include Australia, Rusia, Coreea…

- Franța și Germania propun un plan de 500 mld. euro pentru relansarea Europei, dupa pandemie. Macron: “Nu vor fi imprumuturi, ci alocari directe” Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au propus luni un plan de relansare in Europa de 500 de miliarde de euro…

- Disputa dintre președintele SUA, Donald Trump, și China pe tema pandemiei de coronavirus i-a inspirat pe artiștii graffitti din Germania. Aceștia i-au desenat pe liderul de la Casa Alba și pe președintele Chinei, Xi Jinping, pe unul din zidurile Mauerpark din Berlin, in timp ce se saruta cu maști de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat, intr-o convorbire cu omologul sau chinez Xi Jinping, drept ”contraproductive” acuzatiile care vizeaza Beijingul, suspectat de o dezinformare cu privire la noul cronavirus, aparut in China, relateaza AFP.

- Armata germana (Bundeswehr) a anuntat joi ca va pune la dispozitie 15.000 soldati care pot fi desfasurati in cadrul reactiei Germaniei la pandemia COVID-19, in contextul in care numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in aceasta tara se apropie de 74.000, transmite Agerpres. Soldatii…

- Planul european pentru reactivare economica ar fi trebuit sa fie adoptat joi, in cadrul unui summit al liderilor statelor membre UE, dar a esuat dupa ce Italia si Spania au cerut masuri mai clare, iar Germania si Olanda au spus ca refuza sa imparta costurile crizei sanitare. Obiectivul intalnirii…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat ”putin contrariat” de atitudinea Chinei in privinta noului coronavirus si a acuzat din nou Beijingul de faptul ca nu a impartasit informatii cruciale cu privire la epidemie, relateaza AFP, scrie News.ro.El a anuntat, la Casa Alba, ca a discutat…