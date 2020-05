Coronavirus: Alte trei persoane din Romania si-au pierdut viata din pricina pandemiei

In Romania au fost anuntate, astazi, alte trei decese cauzate de coronavirus, numarul total al persoanelor care si au pierdut viata in urma pandemiei ajungand pe teritoriul tarii la 1.210, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. Deces 1.208 Barbat, 60 ani, judet Dambovita. Data confirmare: 18.05.2020.Data deces: 24.05.2020.Comorbiditati: HTA, dislipidemie. Deces 1.209 Barbat, 87 ani, judet Ialomita. Data confirmare: 21.05.2020.Data deces: 26.05.2020.Comorbiditati: HTA, Insuficienta c ...