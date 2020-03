Coronavirus: Alte două cazuri noi confirmate în România Alte doua noi cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID-19) au fost confirmate in Romania, numarul cazurilor ajungand, astfel, la 11. Un caz priveste o tanara de 15 ani din Timisoara, care studiaza in aceeasi unitate de invatamant cu ceilalti doi tineri de 16 ani, dar intr-o alta clasa. In acest moment cursurile institutiei de invatamant sunt suspendate pana pe 11 martie, urmand ca in cursul zilei de luni, 9 martie, comitetul judetean pentru situatii de urgenta sa decida suspendarea cursurilor pana la 14 zile. Al doilea caz este al unei fete de 16 ani din Hunedoara, care a calatorit in acelasi… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

