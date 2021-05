Coronavirus: Algeria îşi va redeschide graniţele terestre şi aeriene pe 1 iunie Algeria isi va redeschide granitele terestre si aeriene incepand din data de 1 iunie, insa va impune totodata masuri stricte pentru a limita raspandirea noului coronavirus, au anuntat duminica reprezentantii Presedintiei din aceasta tara, relateaza Reuters.



Doar cinci curse pe zi spre si dinspre aeroporturile algeriene vor fi permise si ele se vor desfasura "cu respectarea completa a unor precautii stricte", se afirma intr-o declaratie de presa data publicitatii dupa o intrunire a cabinetului algerian, care a fost prezidata de presedintele Abdelmadjid Tebboune.



