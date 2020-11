Stiri pe aceeasi tema

- Japonia este in alerta maxima dupa ce a inregistrat un numar record de infectari zilnice cu coronavirus, a declarat joi premierul Yoshihide Suga, fara a prevedea totusi noi restrictii pentru moment, relateaza AFP.Peste 2.

- Autoritatile sud-coreene au anuntat joi inasprirea masurilor de distantare fizica in regiunea capitalei Seul dupa s-au inregistrat in ultimele zile cifre maxime de contagieri dupa perioada de vara cu virusul SARS-CoV-2, relateaza EFE. Nivelul 1.5 de restrictii (al doilea dupa o scara de cinci) a intrat…

- India, devenita a doua tara care depasește pragul de 8 milioane de contaminari, are, intr-o singura zi, 48.648 noi cazuri de coronavirus.Citește și: Alexandru Rafila, dupa explozia cazurilor de coronavirus: In maxim o luna s-ar putea dubla! Mortalitatea s-ar tripla, ca in Cehia Potrivit…

- Rusia a inregistrat sambata cel mai mare numar de cazuri zilnice de Covid-19, astfel ca totalul contaminarilor raportate de la inceputul epidemiei aici este 1.285.084, potrivit Reuters.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare: Ludovic Orban platește tainul traseiștilor/…

- Autoritațile din Republica Moldova au raportat, pentru vineri, un numar record de infectari noi cu noul coronavirus. Au fost 665 de infectari noi cu noul coronavirus in 24 de ore, ceea ce inseamna o creștere cu cateva zeci de cazuri fața de cifra raportata pentru joi, 622 de infectari noi cu noul coronavirus.…

- Capacitatea de testare si de laborator va trebui extinsa de la nivelul actual de circa 33.000 de teste pe zi la 55.000 de teste pe zi in noiembrie, 70.000 in decembrie si 85.000 incepand din februarie, a indicat ministerul. 'Facem tot ce putem pentru a ne extinde capacitatea, dar nu este suficient deocamdata',…

- Record de noi cazuri COVID in Cehia: de ieri pana astazi, 1.677 de persoane au fost depistate pozitiv, mai multe ca niciodata de la inceputul pandemiei. Oamenii stau ore intregi la coada sa se testeze, asta deși s-au deschis noi centre.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel ca, in ultimele 24 de ore, Romania a inregistrat 1.504 de noi cazuri cu COVID-19, 38 de decese și 492 de persoane internate pe secția de Terapie Intensiva.