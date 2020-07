Stiri pe aceeasi tema

- Doua studii americane publicate luni furnizeaza o descriere mai documentata decat cele anterioare in privinta simptomelor misterioasei maladii asociate cu noul coronavirus, care a afectat cel putin o mie de copii pe plan global, denumita sindromul inflamator multisistemic la copii (MIS-C), informeaza…

- Romania a ajuns la jumatatea perioadei starii de alerta, instituite in tara noastra incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul pandemiei de COVID-19. De la 1 iunie, autoritatile au anuntat relaxarea mai multor masuri. Se deschid terase, oamenii pot circula intre localitati fara a mai completa…

- Distanța recomandata intre doua persoane este uneori departe de a fi suficienta pentru a evita contaminarea. Și asta mai ales in locuri inchise și slab ventilate. Distanțarea fizica este buna. Masca și testele sunt mult mai bune. Un grup de cercetatori a publicat miercuri, in revista Science, un rezumat…

- STARE DE ALERTA. Amenzile pentru cei care nu respecta legea și anume pentru cei care nu poarta masca in mod corect, deasupra gurii și a nasului, sunt cuprinse intre 500 și 2.500 de lei. Purtatul mastii poate fi obositor, dar amenda poate fi un motiv bun pentru a o purta. Altfel, cei care nu…

- Unele zone din supermarketuri și mall-uri prezinta un risc de infectare cu coronavirus pentru clienți, spune profesorul Silviu Gurlui, care a explicat și de ce este atat de importanta purtarea maștilor in spațiile inchise. Profesorul Silviu Gurlui, conferențiar la Facultatea de Fizica Al. I. Cuza din…

- Hidroxiclorochina nu este eficienta in tratamentul pacienților cu virusul Covid-19, indiferent daca aceștia sunt in stare grava sau au simptome ușoare, arata doua studii publicate in jurnalul medical...

- Romania va relaxa masurile de restricție cauzate de pandemia de coronavirus pe 15 mai, cand va fi ridicata și starea de urgența și se va intra in starea de alerta.Intr-un mesaj postat pe pagina sa de pe o rețea de socializare, Marcel Vela, ministrul de Interne, a explicat ca ”am primit foarte multe…

- Lucrarea murala a lui Banksy "Girl with a Pierced Eardrum" (Fata cu timpan perforat) din Bristol a fost actualizata pentru epoca coronavirus cu o masca chirugicala, potrivit Reuters, anunța news.ro.Desenul, inspirat dupa "Girl with Pearl Earring" (Fata cu cercel de perla) a artistului olandez…