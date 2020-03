Afganistanul a dispus inchiderea restaurantelor, piscinelor, bailor publice si complexelor sportive ca masura de precautie in fata pandemiei de coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul de Interne al acestei tari, citat de DPA. In plus, Ministerul a declarat ca toate adunarile publice sunt interzise pe o perioada nedeterminata, fara a furniza alte detalii. Locuitorii au fost indemnati sa raporteze incalcarile acestor prevederi la politie prin intermediul unei linii de asistenta telefonica. Marti, Ministerul pentru Pelerinaj si Religii a solicitat credinciosilor sa se roage acasa si sa evite organizarea…