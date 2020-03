Adunarile publice in Australia au fost restrictionate la doua persoane din cauza coronavirusului, a anuntat duminica premierul Scott Morrison, informeaza Agerpres. Anterior, era in vigoare o limita de 10 persoane in spatiile publice si in alte zone dedicate adunarilor. Noile restrictii nu se aplica membrilor de familie, sistemului universitar sau locurilor de munca. In plus, locurile publice de joaca, salile de sport in aer liber si parcurile de skateboard vor fi inchise incepand de luni, a adaugat premierul australian. Totodata, Morrison i-a sfatuit pe oameni sa stea cat mai mult in casa si sa…