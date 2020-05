Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a anuntat luni la Adunarea anuala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) de la Geneva ca tara sa va oferi in urmatorii ani un ajutor financiar in valoare de 2 miliarde de dolari pentru a sprijini tarile afectate de pandemia de COVID-19, in special natiunile sarace,…

- Administratia americana condusa de presedintele Donald Trump va relua finantarea partiala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a relatat vineri noaptea postul de televiziune Fox News, potrivit Reuters. Administratia Trump va ''fi de acord sa plateasca pana la un nivel egal…

- Uniunea Europeana sprijina apelurile pentru o analiza la momentul oportun a raspunsului international la pandemia de coronavirus, inclusiv a reactiilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, conform proiectului unei rezolutii ce ar urma sa fie dezbatuta de ministri la OMS, relateaza Reuters. …

- Europa inregistra miercuri, la ora 11.00 GMT (13.00, ora Romaniei), cel putin 3.421 de morti - mai multi decat in Asia (3.384), unde China este "leaganul" pandemiei. Italia - tara europeana cea mai afectata - inregistra 2.503 morti. Milioane de persoane sunt plasate intr-o izolare generala in Europa,…

- Plecat dintr-o piața de pește din China, noul coronavirus s-a raspandit in 159 de țari și teritorii, in circa trei luni. In total, in intreaga lume, au fost confirmate peste 198.600 de cazur de infecție cu COVID-19. Aproape 8.000 de oameni au murit, in timp ce peste 82.770 s-au vindecat.Citește…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca ”amenintarea unei pandemii” cu noul coronavirus, care a provocat peste 110.000 de imbolnaviri in intreaga lume, a devenit ”foarte reala”, relateaza AFP, dpa si Reuters. „Acum ca virusul a ajuns in atat de multe tari, amenintarea…