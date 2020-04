Adunarea Generala a ONU a aprobat joi, prin consens, o rezolutie prin care se solicita "cooperare internationala" si "multilateralism" in combaterea pandemiei COVID-19, primul document pe acest subiect al Natiunilor Unite de la izbucnirea pandemiei, transmite AFP. Rezolutia, careia Rusia, sustinuta de alte 4 state, a incercat in zadar sa-i opuna propriul proiect, subliniaza, de asemenea, "necesitatea respectarii depline a drepturilor omului" si denunta "toate formele de discriminare, rasism si xenofobie ca raspuns la pandemie". Textul subliniaza rolul central al Natiunilor Unite in criza de sanatate…