Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului neozeelandez Jacinda Ardern i-a trimis un mesaj personal infirmierei care l-ar fi ajutat pe premierul britanic Boris Johnson sa se recupereze dupa COVID-19, informeaza luni dpa. In cadrul conferintei sale zilnice de presa, luni, Ardern a declarat ca a incercat sa o contacteze pe infirmiera…

- Wellington, 25 mar /Agerpres/ - Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a decretat miercuri starea de urgenta, in contextul in care aceasta tara se pregateste sa intre in izolare totala la miezul noptii pentru a combate pandemia de coronavirus, informeaza Reuters. Miercuri, Noua Zeelanda…

- Neozeelandezii urmeaza sa se izoleze - pe o perioada de patru saptamani -, incepand de miercuri, in vederea controlarii raspandirii covid-19, a anuntat luni premierul Jacinda Ardern, relateaza AFP.

- Medicii ii acuza pe politicieni de "minciuna de stat" in cazul epidemiei de coronavirus. Spun ca liderii politici nu au luat masurile necesare pentru a opri epidemia inainte de raspandirea ei in Franta, asta desi erau la curent cu riscul pandemiei. Citeste si: Patru medici si o asistenta din…

- Noua Zeelanda si-a anulat omagiul national in memoria victimelor atacului a doua moschei din Christchurch, petrecut in urma cu un an, din cauza temerilor legate de coronavirus, a anuntat sambata premierul Jacinda Ardern, noteaza AFP. "Este o decizie pragmatica. Suntem foarte tristi ca…

- Prim-ministrul neozeelandez Jacinda Ardern a recunoscut vineri ca mai sunt "inca multe de facut" pentru a lupta impotriva celor care sunt adeptii suprematiei albilor, la un an dupa ce un australian a ucis 51 de musulmani in doua moschei din Christchurch, relateaza France Presse. Sefa guvernului a fost…

- Prim-ministrul neozeelandez Jacinda Ardern a recunoscut vineri ca mai sunt "inca multe de facut" pentru a lupta impotriva celor care sunt adeptii suprematiei albilor, la un an dupa ce un australian a ucis 51 de musulmani in doua moschei din Christchurch, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.Sefa…

- Accesul etapizat al justitiabililor in salile de judecata, la ora stabilita pentru fiecare proces, precum si pastrarea unei distante de minim 2 metri intre persoanele aflate in interiorul sediului instantei sunt doua din seria de masuri luate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in contextul raspandirii…