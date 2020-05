Stiri pe aceeasi tema

- Pentru dl Iohannis conteaza doar cifrele! Se dovedeste ca am avut dreptate, ca guvernantii si dl Iohannis nu spun numarul de persoane testate pentru ca le-ar strica statistica❗ Nu testeaza populatia pentru ca le-ar da peste cap statisticile cu care se lauda ⚠️ Daca tot ii plac dlui Iohannis cifrele,…

- Tara a inregistrat 17.337 de morti in total si 129.044 de contaminari. Cifrele publicate zilnic de autoritatile sanitare britanice cuprind doar decesele din spitalele cu pacienti diagnosticati pozitiv, o metoda criticata caci ea nu tine cont de decesele din centrele de ingrijire sau la domiciliu. …

- Scolile, gradinitele si cresele din Danemarca vor fi redeschise, dupa ce aproximativ 10.000 de copii au stat acasa o luna de zile.Dupa ce a inregistrat progrese in fata raspandirii noului coronavirus, Danemarca trimite elevii de pana la clasa a V-a inapoi la scoala, dupa o luna petrecuta acasa.Decizia…

- ​Un sfert dintre angajați și-au pierdut locul de munca sau au fost trimiși de angajatori în șomaj tehnic, în urma situației economice create de epidemia de coronavirus COVID-19 în România, potrivit unui chestionar realizat de platforma de recrutare BestJobs.ro, în perioada…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca 812 cadre medicale sunt infectate cu noul coronavirus, mai mult de jumatate din cazuri fiind inregistrate in județul Suceava. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca 812 cadre medicale sunt infectate in Romania cu noul coronavirus, conform raportarilor…

- Plecand de la un mesaj trimis de un client, avocatul Adrian Cuculis considera ca, in contextul Ordonantei Militare numarul 3, date in urma epidemiei de coronavirus, autoritatile “au actionat exagerat in chiar prima zi de la introducerea obligatiilor la nivel general, aplicand un numar colosal de amenzi…

- Agresiunea virusului asupra plamanilor este cea care deterioreaza rapid, pana la o saptamana, starea pacienților cu coronavirus. Aparatele de ventilare artificiala sunt cele mai importante și Libertatea a aflat de ce țara noastra tocmai a achiziționat in regim de urgența inca 200.Cifrele exacte, dar…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca, daca nu vor exista cazuri confirmate de coronavirus in Romania si nu va exista pericol pentru delegati, Congresul PSD va avea loc in 29 februarie. La sedinta vor participa peste 1.500 de delegati, iar din structura de conducere a PSD…