Coronavirus. A fost raportat decesul numarul 146 din Romania. De unde sunt victimele. Ce alte boli asociate aveau

Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua decese din cauza noului coronavirus au fost confirmate marți seara in Romania, numarul total al persoanelor care au murit pana in prezent ridicandu-se la 82, anunța Grupul de Comunicare Strategica. . Este vorba despre un barbat de 70 de ani din județul Sibiu și un barbat de 70 de ani din județul…

- Noul coronavirus face tot mai multe victime . Nu toți oamenii rapuși de virus erau batrani sau bolnavi – este și exemplul unui roman de 39 de ani, diagnosticat cu coronavirus post-mortem. Barbatul in varsta de 39 de ani era din Ialomița și nu avea „boli asociate cunoscute”, potrivit unui anunț facut…

- Un barbat in varsta de 39 de ani este ea mai tanara victima a epidemiei de coronavirus din Romania. Barbatul din județul Ialomița a decedat joi, iar infectarea cu COVID-19 a fost confirmata sambata. Acesta nu avea „boli asociate cunoscute”, dupa cum a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul…

- A fost inregistrat decesul numarul 25.Este vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din Bucuresti, internat prin Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului SF Ioan in 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals, acolo unde s a inregistrat in data de 27.03.2020…

- In aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19, transmite Grupul de Comunicare Strategica.15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020 16. Femeie, 70…

- Ziarul Unirea Un nou deces din cauza COVID-19: Un barbat de 52 de ani, internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Suceava Miercuri dupa-masa a fost inregistrat decesul din cauza COVID-19 in Romania, decesul cu numarul 14, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de…

- Inca cinci persoane au fost confirmate cu coronavirus, vineri dimineața, in București. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 64. Grupul de Comunicare Strategica a confirmat, vineri, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Ultimele 5 cazuri de imbolnavire sunt confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 11 martie 2020, la ora 17.00, a mai fost diagnosticat inca un barbat din București cu coronavirus, astfel ca numarul cazurilor a ajuns la 36. „Este vorba despre un barbat din București, de 56 ani, care a calatorit in Israel in perioada 22-29…