Coronavirus a ajuns la Polul Nord. A fost confirmat primul caz din Groenlanda

Stiri pe aceeasi tema

- Al 82-lea pacient infectat cu coronavirus este un tanar de 20 de ani din Bucuresti, care s-a intors din Marea Britanie. Autoritatile au anuntat, vineri seara, ca al 82-lea pacient confirmat cu coronavirus este un tanar de 20 de ani din Bucuresti. El s-a intors din Marea Britanie in 12 martie. Tanarul…

- Autoritațile au deschis un dosar penal pentruzadarnicirea combaterii bolilor pe numele fostului ofițer al MAI și angajat la primarie,confirmat cu coronavirus, pentru ca a ascuns faptul ca a fost in Israel. Barbatulrisca o amenda sau chiar inchisoare de la 6 luni la 2 ani.„Referitor la barbatul de 60…

- Pacientul este un barbat de 40 de ani, care se afla in izolare la domiciliu din 26 februarie, deoarece a revenit in țara din Italia. Autoritațile anunța un nou caz de corovanirus. Pacientul este un barbat de 40 de ani din Hunedoara, care se afla in izolare la domiciliu din 26 februarie deoarece a revenit…

- Potrivit autoritatilor, a fost confirmat al optulea caz de infectie cu virusul COVID 19 in Romania. Este vorba despre o femeie de 51 de ani, din judetul Olt, care ar fi intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, confirmat anterior cu coronavirus. Ea ar fi calatorit in acelasi autocar cu…

- Primul caz de roman contaminat coronavirus a fost confirmat oficial in aceasta seara. Este vorba despre o persoana din județul Gorj, un barbat care a intrat in contact cu un cetațean italian care a vizitat recent Romania și care, la intoarcere in Italia, a fost diagnosticat ca infectat cu virusul COVID-19,…

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, roman, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania, in Craiova unde a avut mai multe intalniri dupa care s-a intors in Italia, unde este internat in prezent. Autoritațile au pornit deja pe urmele oamenilor care risca…

- Prima suspiciune de infectare cu coronavirus a fost anuntata la Calarasi de catre Directia de Sanatate Publica. Pacientul este din municipiul Calarasi si prezinta tuse si dureri in gat. S-a intors in tara din Italia dintr-o zona care ulterior a fost declarata focar. Este vorba despre un barbat care…

- Misiunea diplomatica și oficiile consulare romane de pe teritoriul Italiei nu au fost notificate de catre autoritațile italiene cu privire la existența vreunui caz confirmat de infecție cu COVID-19 (coronavirus) printre cetațenii romani, pana la aceasta ora, anunța MAE.