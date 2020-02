Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 800 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP.

- Pe zi ce trece, numarul oamenilor care mor in China din cauza noului coronavirus crește tot mai mult. Vineri, intr-o singura zi, au murit 86 de pacienți in Wuhan, au anunțat autoritațile medicale chineze. Cu o zi inainte, fusesera 69 de morți in 24 de ore. Numarul total al oamenilor care au murit in…

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP.

- Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este in apropierea Portului Yokohama, sunt infectate cu noul tip de coronavirus, potrivit ultimelor informații furnizate de Ministerul Sanatații. De asemenea, bilanțul persoanelor decedate a depașit 490.

- Numarul deceselor provocate de coronavirus creste pe fiecare zi si a ajuns la 305 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica alte 45 de decese, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore s-a inregistrat si primul deces din afara Chinei, in Filipine, la un barbat…

- Imagini uluitoare surprinse in apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a raspandit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limita pare ireal – doar 10 zile. Pe imaginile surprinse din aer se pot observa…

- China a ridicat vineri la 25 de morti si 830 de cazuri bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus, a informat Comisia nationala pentru sanatate, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: BATAIE de JOC la Academia de Poliție: o tanara a fost inmatriculata la ordinul lui Vela, dupa ce profesorii…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a crescut in China, unde autoritatile au anuntat 9 morti si au avertizat ca virusul ar putea suferi mutatii si s-ar putea raspandi mai usor. Un...