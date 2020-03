Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat vineri dimineața inca 5 cazuri de coronavirus in București. Ulterior, alte 4 cazuri au fost confirmate la Constanța, iar doua la Mehedinți. In jurul orei 11.

- Grupul de Comunicare Strategica menționeaza ca pe teritoriul țarii noastre sunt, in acest moment, 48 de persoane infectate cu coronavirus. Ultimul caz este cel al unei fete de 20 de ani din București, prietena cu un pacient internat la Spitalul Gerota, potrivit biziday.ro. In Romania sunt in carantina…

- Un numar de 25 de persoane au fost confirmate pozitiv la nivel national la testul pentru coronavirus, dintre acestea cinci fiind vindecate, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. ‘La nivel national, pana acum, sunt 25 de persoane confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-19). Din…

- Din dorinta de a produce un vaccin, un laborator din Marea Britanie a anuntat ca are nevoie de oameni care sa se lase infectati cu noul coronavirus. Cine isi asuma riscul, primeste 4.000 de euro.Virusul ar urma sa fie injectat in cantitati mici, insa provoaca simptome ale aparatului respirator. Dupa…

- Romania are deja 13 cazuri de coronavirus! Ultima persoana diagnosticata este un barbat de 72 de ani din Galati, care are si probleme de sanatate. S-a intors din Lombardia si a mers cu microbuzul de la aeroport pana acasa. Cei care au calatorit cu el sunt cautati acum de autoritati.

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat cele doua noi cazuri intr-o conferința…

- Cele doua persoane infectate fac parte din aceeasi familie, dar medicii nu au dat deocamdata alte detalii. Medicul Chris Whitty, seful serviciilor medicale din Anglia, a declarat ca „serviciul national de sanatate (NHS) este bine pregatit sa faca fata acestor infectari si deja lucram rapid pentru a…

- Trei cazuri de coronavirus au fost ”confirmate” in Franta, la pacienti spitalizati la Paris si Bordeaux, au anuntat autoritatile sanitare franceze, subliniind ca este vorba despre ”primele cazuri europene”, relateaza AFP.