- Pana astazi, 30 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.077.584 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.039.173 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 158 cazuri noi…

- Pana astazi, 24 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.773 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.033.984 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 230 cazuri noi…

- Pana astazi, 23 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.543 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.032.888 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 307 cazuri noi…

- Pana astazi, 19 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.073.679 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.028.554 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 707 cazuri noi…

- Pana astazi, 4 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 974.375 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 871.950 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.151 cazuri noi…

- 6.115 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 la nivel national. 251 de cazuri noi in judetul Constanta.Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 958.918 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .856.405 pacienti au fost declarati…

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 952.803 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 850.672 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 6.156 cazuri noi de…

- 4.383 cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19 in Romania. 159 de cazuri noi in judetul Constanta.Pana astazi, 14 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 859.709 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 783.642 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma…