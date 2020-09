De la inceputul pandemiei de coronavirus și pana in prezent au fost confirmate 95.897 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 40.454 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 883 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmate1.Alba1210122.Arad203453.Argeș5156184.Bacau3236655.Bihor2683326.Bistrița-Nasaud1239–7.Botoșani1379–8.Brașov485669.Braila18881510.Buzau24497211.Caraș-Severin822–12.Calarași6081013.Cluj22591614.Constanța18791415.Covasna8601616.Dambovița33024717.Dolj19672118.Galați34821519.Giurgiu7991420.Gorj16541121.Harghita780922.Hunedoara1796223.Ialomița1020824.Iași34215525.Ilfov2362626.Maramureș13402127.Mehedinți1210428.Mureș15071029.Neamț23651830.Olt1412331.Prahova46045532.Satu…