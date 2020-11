Coronavirus: 8.262 cazuri noi de infectare și 186 de decese In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.262 cazuri noi de Covid-19, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 17 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 373.474 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 253.244 de pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba80501686,062.Arad89672405,863.Argeș102792383,774.Bacau108401642,545.Bihor112693185,856.Bistrița-Nasaud46831414,487.Botoșani48841012,738.Brașov146701646,259.Braila4513412,6310.Buzau5442732,4411.Caraș-Severin3878942,9212.Calarași30981322,3113.Cluj164546067,4214.Constanța113934225,3515.Covasna3359703,3716.Dambovița91901143,3317.Dolj99651063,8418.Galați82002292,1819.Giurgiu2898252,2620.Gorj3832481,9221.Harghita4099522,2422.Hunedoara6682583,0223.Ialomița3434783,1624.Iași155323353,1425.Ilfov108733016,926.Maramureș6979453,7927.Mehedinți3092562,6928.Mureș93881735,0229.Neamț8128892,4930.Olt57631021,931.Prahova153363104,2432.Satu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

