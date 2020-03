Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile italiene au anunțat sambata seara un nou bilanț dramatic: in ultima zi au murit 793 oameni din cauza infectarii cu noul coronavirus. Este cel mai grav bilanț din peninsula de la izbucnirea pandemiei. Sambata, 21 martie se implinește o luna de la depistarea primului caz de coronavirus din…

- Covid-19. Autoritatile din SUA au raportat in total 217 decese cauzate de coronavirus si 14.371 de cazuri de infectare, informeaza CNN. Citeste si Trei romani au murit ca urmare a infectarii cu COVID-19 in Italia. Anunt de ultima ora al MAE Cele mai multe decese s-au inregistrat in…

- Pandemia de Coronavirus din Italia ia amploare dupa ce autoritațile au anunțat 427 de noi decese in ultimele 24 de ore, ceea ce duce la depașirea numarului total de decese fața de China, țara din care a izbucnit virusul. Numarul total de decese din Italia a ajuns la 3.405, in condițiile in care autoritațile…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- Autoritatile italiene au declarat, joi seara, ca 3.858 de persoane au fost infectate, iar 148 au murit pe fondul epidemiei de COVID-19. In acelasi timp, Marea Britanie si Elvetia au anuntat primele pierderi de vieti omenesti cauzate de coronavirus. In Franta, numarul mortilor a ajuns la sapte.

- Alerta in mai multe orașe din țara, intre care și Buzau. Autoritațile au decis suplimentarea masurilor de control și prevenire a infecției la punctele de frontiera terestre, maritime/ fluviale și aeriene și asigurarea cu specialiști din cadrul direcțiilor de sanatate publica, inclusiv prin detașare…