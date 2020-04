Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul va dona 10 milioane de masti tarilor cel mai puternic afectate de pandemia de coronavirus, a declarat miercuri presedinta Tsai Ing-wen, citata de DPA. Taiwanul va trimite 7 milioane de masti in 11 tari europene, printre care Italia, Spania si Germania, care au inregistrat cele mai multe…

- Pandemia de Covid-19 a lovit in plin și in toate sporturile din Statele Unite ale Americii, care au fost nevoite sa-și intrerupa competițiile.Cea mai afectata a fost Federația Americana de Rugby, care și-a declarat, luni, falimentul!Motivul il reprezinta ”constrangerile financiare insurmontabile” de…

- Autoritațile au anunțat luni ca pe teritoriul Romaniei, pana la aceasta ora, in carantina instituționalizata sunt 9.464 de persoane și alte 124.235 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala. Noul bilanț complet este aici.In ultimele 24 de ore, prin structurile…

- Statele Unite au devenit tara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate 17.166 de noi infectii, ducand numarul total la 85.377, scrie Mediafax.Cifrele raportate la finalul zilei de joi arata ca Statele Unite au devenit tara cu cele…

- Autoritatile din Statele Unite au raportat marti primul deces al unui minor asociat noului tip de coronavirus, in apropiere de Los Angeles, informeaza AFP. Autoritatile sanitare din regiunea Los Angeles au anuntat intr-un comunicat trei noi decese cauzate de COVID-19, printre care cel al „unui tanar…

- Un tratament pentru cele mai severe simptome respiratorii cauzate de noul coronavirus ar putea trece de testele clinice cel mai devreme in aceasta vara, a anuntat luni producatorul medicamentului, compania farmaceutica Roche. Vestea vine dupa ce compania farmaceutica a primit aprobare pentru testarea…

- Pandemia de coronavirus ii provoaca durere sufleteasca lui Cesare Prandelli, antrenrul cu care Adrian Mutu a lucrat la Fiorentina. Fostul selecționer al Italiei a marturisit ca a piedut mai multe persoane dragi, din cauza COVID-19."Am pierdut prieteni, din cauza acestui virus, este groaznic", a declarat,…

- Oficialii din domeniul sanatații din statul Washington investigheaza un posibil focar de coronavirus la o unitate de asistența medicala unde doua persoane au fost testate pozitiv cu noul virus, scrie CNN .