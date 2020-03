Stiri pe aceeasi tema

- Italia devine astfel prima tara in ceea ce priveste numarul de decese provocate de pandemia de Covid-19, in fata Chinei (3.245), Iranului (1.284) si Spaniei (767). Italia a anuntat primele doua decese in 22 februarie.

- Italia a depașit China la numarul de morți din cauza coronavirusului. Autoritațile italiene au anunțat 427 noi decese numai astazi, joi, 19 martie. In total, 3.405 oameni au fost uciși in Italia de virusul Covid-19. China a inregistrat 3.245 de morți pana in acest moment.

- Europa inregistra miercuri, la ora 11.00 GMT (13.00, ora Romaniei), cel putin 3.421 de morti - mai multi decat in Asia (3.384), unde China este "leaganul" pandemiei. Italia - tara europeana cea mai afectata - inregistra 2.503 morti. Milioane de persoane sunt plasate intr-o izolare generala in Europa,…

- Italia, țara europeana care a platit cel mai greu tribut in fața pandemiei de coronavirus, a depașit pragul de 2.000 de morți, cu 349 decese in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului publicat luni seara, scrie AFP.

- Italia este cea mai afectata tara din Europa de pandemia Covid-19, depasind joi pragul de 1.000 de decese, ajungand la un total de 1.016. Seful Protectiei civile Angelo Borrelli a anuntat ca sunt 15.113 de persoane infectate, cu 2.651 mai multe decat in ziua precedenta.

- Numarul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 a crescut astfel cu mai mult de 2.500 intr-o singura zi, miercuri acesta fiind de 12.462. In prezent 1.153 de pacienti sunt la terapie intensiva, fata de 1.028 miercuri. Alte 1.258 de persoane sunt considerate vindecate. Lombardia…