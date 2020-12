Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore au fost infectate cu Covid-19 5.231 de persoane și alte 134 au decedat. Pana astazi, 6 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 513.576 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 405.612 pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba10563844,022.Arad120451034,553.Argeș151682554,54.Bacau139471382,525.Bihor149631203,486.Bistrița-Nasaud6169452,457.Botoșani6634562,428.Brașov205432345,029.Braila6132572,8910.Buzau6943831,9511.Caraș-Severin5138332,4412.Calarași48441082,8613.Cluj236243355,5814.Constanța195063887,1715.Covasna4421432,2716.Dambovița121981203,217.Dolj128931272,4118.Galați116841263,419.Giurgiu46851003,0320.Gorj4544201,221.Harghita4828241,0922.Hunedoara95601643,2923.Ialomița5134953,224.Iași217162312,6425.Ilfov172733247,2626.Maramureș8995442,2327.Mehedinți4205262,1828.Mureș128451123,0029.Neamț9711491,5330.Olt78411051,1731.Prahova204902593,632.Satu…