- Autoritatile romane anunta ca pana vineri, 6 martie, la nivel național au fost confirmate 7 cazuri de infectați cu coronavirus. Dintre cei 7 care au contactat virusul, 3 sunt declarați vindecați. Unul a fost externat, iar ceilalți doi raman, momentan, sub observație medicala, in spital, conform deciziei…

- Șase persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, 38 se afla in carantina și alte 11.311 sunt in izolare la domiciliu. De asemenea, cei doi romani infectați pe nava Diamond Princess s-au vindecat.

- Un numar de 38 de persoane sunt in carantina institutionalizata la nivel national pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus), iar alte 11.311 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala, informeaza Grupul de Comunicare…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca Romania are in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus) și peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati…

- Starea de sanatate a celor trei persoane identificate pe teritoriul Romaniei ca fiind purtatoare a virusului COVID-19 (coronavirus) este, in continuare, buna. Informarea a fost facuta sambata seara de Grupul de Comunicare Strategica, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, problemele medicale…

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…

- 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite…

