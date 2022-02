Stiri pe aceeasi tema

- 30 ianuarie 2022: Peste 19.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 30 ianuarie 2022: Peste 19.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 51 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de duminica, 30 ianuarie 2022, autoritațile au transmis bilanțul parțial…

- Nu au fost raportate decese anterioare The post Bilanț coronavirus 23 ianuarie: 14.088 cazuri noi și 22 decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț coronavirus 23 ianuarie: 14.088 cazuri noi și 22 decese Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 17 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 8.118 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 17 decese.Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00.

- Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 30 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.497 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.De asemenea, au fost raportate 37 de decese, dintre care 1 anterior.Vom detalia datele in buletinul informativ de la…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 743 cazuri noi de COVID-19. Sunt și 60 de decese, dintre care 20 anterioare. Conform datelor existente vineri la CNCCI, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 743 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 60…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.279 cazuri de infectare cu coronavirus și 100 decese, dintre care 14 anterioare, conform Grupului de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 8 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate…

- In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate aproape 1.100 de cazuri noi de coronavirus in Romania și au fost raportate 107 decese, dintre care 15 anterioare ultimelor 24 de ore, potrivit bilanțului provizoriu transmis de CNCCI. Conform datelor existente la nivelul CNCCI, luni, in ultimele 24 de ore…

- 2.736 de cazuri noi de coronavirus, de ieri pana azi. Au fost raportate 273 de decese, 34 fiind anterioare. Putin peste 45 mii de teste au fost prelucrate. Numarul pacientilor internati in sectiile ATI ramane ridicat, sunt 1.490 azi. In Timiș au fost raportate 124 cazuri noi de imbolnavire, dintre care…