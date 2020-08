Stiri pe aceeasi tema

- "Pana astazi, 5 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 56.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.584 de pacienti au fost declarati vindecati si 5.370 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Romania a ajuns sambata, 1 august, la 52.111 cazuri de coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.225 de noi infectari, iar 58 dintre ele au fost in Timiș. Au murit, de vineri pana sambata, alte 36 de persoane care era infectate cu COVID-19, iar Romania ajunge la 2.379 de decese.

- Inprezent, peteritoriul Romaniei sunt confirmate in prezent 48.235de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, de la inceputulpandemiei, iar 2.269de persoane diagnosticate cu infecție COVID-19 au decedat.La ora 13:00, Grupul deComunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,numarul…

- Pana astazi, 28 iulie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 47.053 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 26.128 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.716 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus și 2.101 decese din cauza COVID-19.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județeFața de ultima raportare, in…

- Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.693 de pacienți...

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, au murit in Romania 31 de persoane din cauza noului coronavirus. Potrivit sursei citate, pana marti, 1.799 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat. „In intervalul 06.07.2020 (10,00) – 07.07.2020 (10,00) au fost inregistrate…

- ????De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.290 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 199 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…